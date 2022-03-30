امیر عبداللهیان يلتقي نظيره الروسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني بنظرائه القطري والباكستاني والتركمانستاني محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وشاه محمود قریشي ورشيد مردوف على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الافغاني في الصين.

وغادر وزير الخارجية على راس وفد سياسي امس الثلاثاء طهران متوجها الى مدينة تونشي بشرق الصين في محافظة آنهوي للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الافغانی .

وتستضيف بكين اليوم الاربعاء الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول جوار افغانستان حول المساعدات الإنسانية لهذا البلد بحضور وزراء خارجية وممثلي جيران أفغانستان.

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