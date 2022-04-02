مصر تصدر بيانا بخصوص هدنة اليمن الرمضانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان صحفي، قالت وزارة الخارجية المصرية: "ترحب جمهورية مصر العربية، اليوم الأول من أبريل 2022، بالبيان الصادر عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، والمتضمن الإعلان عن هدنة لمدة شهرين اعتبارا من الغد".

وأضاف بيان الخارجية المصرية: "تتطلع مصر إلى أن تسهم الهدنة في دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية، ودعم مبادرات الحل السياسي، بما في ذلك المشاورات الحالية التي تستضيفها الرياض، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة دول الخليج الفارسي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وبما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله ويصون مقدرات الشعب اليمنى الشقيق وتطلعه نحو الأمن والاستقرار والرخاء".

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