إيران تحتل المرتبة الأولى بين أكبر منتجي الصلب في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلاً عن منظمة تطوير وتجديد المناجم وصناعات التعدينية الإيرانية (إيميدرو)، خلال الشهرين الاولين من عام 2022، بلغ إجمالي إنتاج إيران من الصلب الخام 5.3 مليون. وهو ما يزيد بنسبة 3.7 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

من ناحية أخرى، سجلت الهند أعلى معدل نمو بعد إيران بنسبة 6.6 في المائة، تليها ألمانيا بنسبة 1.1 في المائة، وروسيا بنسبة 1 في المائة، والولايات المتحدة بنسبة 6/.في المائة.

ووصل انتاج الصین من الصلب الخام إلى 158 مليون طن وبلغ إنتاج الولايات المتحدة من الصلب 13.4 مليون، اليابان 15.1 مليون، الهند 20.9 مليون، كوريا الجنوبية 11.2 مليون، ألمانيا 6.5 مليون، تركيا 6.1 مليون، البرازيل 5.6 مليون وروسيا 12.4 مليون طن خلال هذه الفترة.

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