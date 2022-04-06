اعتقال الاحتلال للقيادي عبد الرحمن السعدي لن يكسر مقاومة شعبنا في جنين ومخيمها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عدنان خلال تصريحات له: "إن الأخ المجاهد السعدي تفانى في خدمة ذوي الشهداء والأسرى، وقدم الواجب على الإمكان مع رفيق دربه الأخ المجاهد مؤمن النشرتي وكل المخلصين".

وأشار القيادي عدنان إلى تصاعد اعتقال الاحتلال لمجاهدينا، ممن كانوا مطلوبين أيضاً لأمن السلطة وآخرهم الأخ عبد الرحمن السعدي، مشيراً إلى أن الاحتلال يستغل لحظات النهار الأولى في الشهر الفضيل خوفاً منه من مقاومة شعبنا وجماهيره.

ويشار إلى أن قوات خاصة "إسرائيلية" بمساندة جيش الاحتلال قامت فجر اليوم باختطاف الأسير المحرر عبد الرحمن قاسم السعدي بعد مداهمة منزله في مخيم جنين".

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