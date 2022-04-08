الخارجية الأمريكية: نرحب بمجلس القيادة اليمني ونحثّه على الإالتزام بالهدنة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية نشره المتحدث الرسمي نيد برايس عبر "تويتر"، فجر اليوم الجمعة.

وقال البيان: "ترحب الولايات المتحدة الأمريكية بالإعلان عن تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن"، وحثت الخارجية الأمريكية المجلس على "الالتزام بالهدنة التي تفاوضت بشأنها الأمم المتحدة، والتعاون مع الجهود الأممية لإنهاء الحرب".

وكان الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي أصدر، أمس الخميس، قراراً بنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي "لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية"، معلناً تفويض المجلس بكامل صلاحياته، وفق "الدستور والمبادرة الخليجية".

وعلّق عضو المكتب السياسي في حركة "أنصار الله" محمد البخيتي في حديث إلى الميادين يوم أمس على قرار هادي، قائلاً إنّ الخطوة "فاجأت الجميع".

وأضاف البخيتي أنّ الرئيس السابق اختار رشاد العليمي رئيساً للمجلس الجديد "لأنّه رجل أمريكا"، مشيراً إلى أنّ العليمي هو "الوحيد الذي لم يبدِ حرجاً في تمرير مادة تشرعن التواجد الأمريكي في اليمن".

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