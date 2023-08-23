  1. إيران
  2. الثقافة
٢٣‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١١:٤٢ ص

توضيحات وزير الداخلية حول تردد زوار الأفغان من إيران

توضيحات وزير الداخلية حول تردد زوار الأفغان من إيران

قال وزير الداخلية الایرانی أحمد وحيدي نظراً للمشكلة التي كانت لدينا في موقع سماح، تم إطلاق موقع آخر بجانبه منذ الأمس، ولكن مشكلة الموقع الرئيسي سيتم حلها اليوم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الداخلية أحمد وحيدي، صباح اليوم (الأربعاء)، على هامش اجتماع الوفد الحكومي، في حوار مع مراسل مهر، موضحا آخر أوضاع الزوار الأفغان وتعاون طالبان في هذا الصدد: لا توجد مشكلة في هذا المجال، بعض الزوار الأفغان الذين يعتزمون زيارة كربلاء هم من المقيمين في إيران، أما المجموعة الأخرى هم من أفغانستان فيمكنهم المرور بتأشيرات عراقية.

وعن العطل الذي حصل في موقع سماح قال: الحمد لله الأمور تسير كالعادة، وكانت لدينا مشكلة في موقع سماح، وأطلقت منظمة الحج والعمرة موقعاً آخر إلى جانبه، ويتم حل الموقع الرئيسي أيضاً حتى اليوم.

/انتهى/

رمز الخبر 1936183

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات