توضيحات وزير الداخلية حول تردد زوار الأفغان من إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الداخلية أحمد وحيدي، صباح اليوم (الأربعاء)، على هامش اجتماع الوفد الحكومي، في حوار مع مراسل مهر، موضحا آخر أوضاع الزوار الأفغان وتعاون طالبان في هذا الصدد: لا توجد مشكلة في هذا المجال، بعض الزوار الأفغان الذين يعتزمون زيارة كربلاء هم من المقيمين في إيران، أما المجموعة الأخرى هم من أفغانستان فيمكنهم المرور بتأشيرات عراقية.

وعن العطل الذي حصل في موقع سماح قال: الحمد لله الأمور تسير كالعادة، وكانت لدينا مشكلة في موقع سماح، وأطلقت منظمة الحج والعمرة موقعاً آخر إلى جانبه، ويتم حل الموقع الرئيسي أيضاً حتى اليوم.

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