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١٣‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٦:١٠ م

لنظيره الأوكراني:

عبداللهيان: إيران تدعم أي جهد سياسي لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

عبداللهيان: إيران تدعم أي جهد سياسي لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

أجرى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان محادثات هاتفية مع نظيره الأوكراني "دیمیترو کولبا" أكد خلالها على دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأي جهد سياسي يهدف لحل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الاوكراني، قال في تغريدة له بانه اجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان.

وكتب كولبا في هذا الصدد: "اجريت مباحثات هاتفية مع نظيري الايراني حسين اميرعبداللهيان، فايران تعارض الحرب الروسية على اوكرانيا وتدعم الخيار الدبلوماسي للحل، ونحن نشكر وزير الخارجية امير عبداللهيان على تفنيده المزاعم القاضية بنقل اسلحة الى روسيا بمساعدة الشركات الايرانية وكذلك على ارسالها فريق طبي الى اوكرانيا".

وبيًن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية موقف الجمهورية الإسلامية القاضي بمعارضة الحرب وضرورة الاهتمام بالحل السياسي والحوار الدبلوماسي.

واشار عبداللهيان لجذور الأزمة الأوكرانية، قائلاً: "إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تدعم أي جهد سياسي لحل هذه الأزمة"، مضيفاً: "نحن ومن دون اتخاذ نهج مزدوج نعارض الحرب في أوكرانيا وأفغانستان واليمن وغيرها من الدول".

وتعد هذه المباحثات الهاتفية الثانية منذ بداية الازمة الاوكرانية بين اميرعبداللهيان وكولبا، وكان وزيرا الخارجية قد بحثا في 14 آذار/مارس الأزمة الأوكرانية، والحاجة إلى حماية الاماكن الدبلوماسية، وإيصال المساعدات الإنسانية، والقضايا الثنائية بين البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1923064
https://ar.mehrnews.com/news/1923064/

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