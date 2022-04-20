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٢٠‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٤:٥٤ م

العفو الدولية:

الاحتلال الصهيوني عبارة عن كيان فصل عنصري

الاحتلال الصهيوني عبارة عن كيان فصل عنصري

وصفت منظمة العفو الدولية دلة الاحتلال الصهيوني بأنها كيان فصل عنصري، مشيرة إلى أن أعمال القتل والتعذيب التي تمارسها بحق الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم جريمة ضد الإنسانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المنظمة صرّحت عبر " تويتر" بأن نظام الفصل العنصري ليس مجرد جزء من الماضي، فهو واقع يعيشه ملايين الفلسطينيين في فلسطين المحتلّة ويستمر حتى يومنا هذا".

وأشارت إلى أنها "تراقب التقارير حول القتل غير المشروع، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والعقاب الجماعي".

وتابعت: "نظام الفصل العنصري هو اعتبار حياة مجموعة أهم من حياة مجموعة أخرى، وتبقي "إسرائيل" على نظام الفصل العنصري من خلال أعمال القتل، والتعذيب بحق الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية. إنها جريمة ضد الإنسانية، ويجب أن تنتهي".

المصدر: روسیا الیوم

/انتهى/

رمز الخبر 1923212
https://ar.mehrnews.com/news/1923212/

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