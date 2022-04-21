القضايا الفنية المتعلقة بمفاوضات فيينا تحددت وانجزت/ 19حالة وفاة جديدة بكورونا

محمد اسلامي: القضايا الفنية المتعلقة بمفاوضات فيينا تحددت وانجزت

اعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، محمد اسلامي، ان القضايا الفنية المتعلقة بمفاوضات فيينا، انجزت وتحددت.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، محمد اسلامي، اشار في تصريح له اليوم الاربعاء، الى اكتمال صيانة المنشات والمواقع النووية التالفة، قائلا: "وفقا لقانون العمل الاستراتيجي حول الغاء الحظر، فإن نشاطات هذه المواقع، بما في ذلك الماء الثقيل في مفاعل اراك، قائمة كمّا ونوعا".

وفيما يخص القضايا الفنية المتعلقة بمفاوضات فيينا، اكد انها اكتملت وتحددت، سوى القضايا السياسية العالقة التي تعود الى وزارة الخارجية...

بـ 4 ميداليات ذهبية؛ منتخب ايران للمصارعة الرومانية ينال لقب الوصيف في بطولة آسيا في منغوليا

تمكن المنتخب الايران للمصارعة الرومانية، من نيل لقب الوصافة خلال منافسات البطولة الاسيوية التي اقيمت لنسختها الثانية والثلاثين في منغوليا.

ووأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المنتخب الايراني احرز خلال منافسات الاوزان المختلفة لهذه البطولة، 4 ميداليات ذهبية وفضية واحدة وميداليتين برونزيتين، ليحل ثانيا بعد كازاخستان...

مسؤول إيراني: صادرات ايران الى افريقيا ترتفع الى اكثر من الضعف

صرح مدير عام المكتب العربي والإفريقي لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية فرزاد بيلتن أن الصادرات الايرانية الى بلدان افريقيا شهدت ارتفاعا بنسبة 107 بالمئة في العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مدير عام المكتب العربي والإفريقي لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، فرزاد بيلتن، قال ان الصادرات الايرانية الى افريقيا قد سجلت رقما قياسيا مقارنة بالسنوات السابقة، موضحاً: 579 مليون دولار كانت صادرات إيران إلى إفريقيا عام 2020 ، لكن هذا الرقم لامس 1195 مليون دولار في العام الماضي والتي سجلت زيادة قدرها 107 بالمائة...

الصحة الإيرانية: تسجيل 19حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي ما يقارب الـ 6 ملايين شخص

اعلنت وزارة الصحة الايرانية، اليوم الاربعاء عن تسجيلها 19 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة الإيرانية اعلنت اليوم الاربعاء عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 140 الفا و896 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل الفا و607 اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و212 الفا و395 شخصا...

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