البرادعي :حرب عدوانيه على إيران مخالفة لميثاق الأمم المتحدة وكل أحكام القانون الدولي

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه كتب البرادعي في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "اكس"، "حرب عدوانية على إيران مخالفة لميثاق الأمم المتحدة وكل أحكام القانون الدولي، وفى غياب أي دلائل من قبل جهات التفتيش الدولية على وجود برنامج نووي عسكري، تشنها دولتان تمتلكان آلاف الاسلحة النووية.

و أضاف بالقول : حرب تعيد الى الذاكرة الحرب الكارثية على العراق التى قامت على الخداع وبالمخالفة لكل تقارير جهات التفتيش الدولية بعدم وجود أي أسلحة دمار شامل… حرب سيكون لها آثار مدمرة على المنطقة وأهلها والتى - كما كان الحال فى حرب العراق وحاليا في غزة - تقف منها دول المنطقة موقف المتفرج .

قال وزير الخارجية "السيد عباس عراقجي" إثر تعرّض المواقع النووية الإيرانية في فوردو، و نطنز وأصفهان لهجوم جوي من قبل سلاح الجو الأمريكي، إن إيران تحتفظ بكل الخيارات للدفاع عن سيادتها و مصالحها وفقا لميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح بالرد دفاعا عن النفس.

وكتب عراقجي في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "اكس" صباح اليوم الأحد ، الولايات المتحدة بوصفها عضوا في مجلس الأمن ارتكبت انتهاكا جسيما لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي و معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بمهاجمتها منشآت النووية السلمية الإيرانية.

و أكد أن الأحداث التي وقعت صباح اليوم صادمة ومخزية، وسيكون لها عواقب طويلة الأمد. يجب على كل عضو في الأمم المتحدة أن يشعر بقلق بالغ إزاء هذا السلوك الخطير للغاية وغير القانوني والإجرامي.

و تابع : إن إيران تحتفظ بكل الخيارات للدفاع عن سيادتها و مصالحها وفقا لميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح بالرد دفاعا عن النفس.