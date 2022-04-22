آلاف الفلسطينيين يشاركون بمسيرات حاشدة في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلقت المسيرات التي دعت إليها الفصائل الفلسطينية من أمام مساجد مدينة غزة وتوجهت إلى ميدان "فلسطين" (وسط المدينة) حيث عقد مهرجان خطابي.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات التي طالبوا فيها بنصرة المسجد الأقصى بكل الوسائل.

ودعا القيادي في حركة "حماس" سهيل الهندي، في كلمته في مسيرة شمال غزة، "أبناء شعبنا في الضفة الغربية والداخل المحتل للنفير دفاعاً عن المسجد الأقصى".

وأضاف: "أعددنا أنفسنا لمعركة النصر والتحرير"، وتابع: "نقول للعدو أنّ المسجد الأقصى خط أحمر، ونقول للأمة العربية والإسلامية أنّ المسجد الأقصى في خطر".

وأوضح الهندي أنّ "رسالة الجماهير التي خرجت شمال غزة لأهلنا في بيت المقدس والمسجد الأقصى أننا في غزة إلى جانبكم ندافع عنكم ونحمي قراركم".

كما أكد أنّ "رسالتنا لوالد الشهيد رعد خازم وأهالي الشهداء إننا معك والمقاومة لن تترككم وستحميكم".

يذكر أنّ قوات الاحتلال تواصل اقتحام المسجد الأقصى وتم تسجيل 30 إصابة بين المصلّين.

فيما توافد جموع الفلسطينيين من مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة وفلسطين الـ48 إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الثالثة من رمضان المبارك.

ودعت فصائل فلسطينية الشعب الفلسطيني إلى "هبّةٍ عارمة دفاعاً عن الأقصى ونصرةً للمرابطين الذين لبّوا نداء الفجر العظيم وتعرّضوا لعنف الاحتلال وبطشه".

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