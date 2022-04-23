إيران تفوز بالذهبية الثانية في المصارعة الحرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تمكن المصارع سوادكوهي من التأهل الى الدور النهائي بعد فوزه على يوداي تاكاهاشي الياباني 3-0 في النصف النهائي، حيث واجه منافسه الهندي باليان غوراف الحاصل على الميدالية الفضية الآسيوية وتمكن من هزيمته بنتيجة 9-9 وحصوله على نقاط اعلى. المصارع سوادكوهي حائز على ميدالية برونزية في كأس العالم تحت 23 سنة في بلغراد عام 2021 ، وميدالية فضية في بطولة آسيا 2021 في ألماتي ، وميدالية برونزية في دلهي عام 2020.

وفاز المصارع رحمان عموزاد خليلي بالميدالية الذهبية في نهائي بطولة آسيا للمصارعة الحرة في وزن 65 كغم بعد تغلبه على منافسه الهندي باجرانغ بونيا. وانطلقت البطولة الآسيوية للمصارعة الحرة اليوم السبت في أولان باتور، بمنغوليا على ان تختتم غدا الأحد.

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