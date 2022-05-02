الشعب اليمني أذاق المعتدي الويلات وقادر على انتزاع حقوقه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، قال في تغريدة على تويتر: "نعلم أنّ الراتب لا يكفي مع الغلاء الذي جلبه العدوان، وأنّ صرف نصف راتب في أول الشهر وآخره قليل، والقليل أولى مع اعتذارنا عما هو خارج عن إرادتنا".

وأضاف: "لو صرف للشعب اليمني في كل يوم راتب فهو يستحقه، و لازال قليل نظراً لما واجه من إرهاب متعمد، وحصار جائر ومجازر بالمئات من دول العدوان الأميركي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه".

وأردف عضو المجلس السياسي الأعلى: "ليس من التقوى أن يجوع شعب اليمن بسبب حرب الملك وحصاره له وقطع رواتبه".

ويعيش اليمن أزمة إنسانية حادة، إذ أعلنت الأمم المتحدة، يوم أمس، حاجتها الماسة إلى تمويل كافٍ من المانحين للاستجابة الإنسانية التي تقودها في مواجهة الأزمة المتفاقمة في اليمن، محذرةً من انهيار عملياتها الإغاثية في البلد الذي يعاني من الحصار الذي يفرضه التحالف السعودي.

المصدر: الميادين

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