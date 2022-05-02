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٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٨:٣٨ م

محمد علي الحوثي:

الشعب اليمني أذاق المعتدي الويلات وقادر على انتزاع حقوقه

الشعب اليمني أذاق المعتدي الويلات وقادر على انتزاع حقوقه

طالب عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي بتجريم دول تحالف العدوان، لأنّها متعهدة بدفع الرواتب منذ نقل البنك المركزي، ولأنّها وراء معاناة الشعب اليمني ونهب نفطه وحصاره، مشيراً الى أنّ الشعب اليمني أذاق المعتدي الويلات، وقادر على انتزاع حقوقه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، قال في تغريدة على تويتر: "نعلم أنّ الراتب لا يكفي مع الغلاء الذي جلبه العدوان، وأنّ صرف نصف راتب في أول الشهر وآخره قليل، والقليل أولى مع اعتذارنا عما هو خارج عن إرادتنا".

وأضاف: "لو صرف للشعب اليمني في كل يوم راتب فهو يستحقه، و لازال قليل نظراً لما واجه من إرهاب متعمد، وحصار جائر ومجازر بالمئات من دول العدوان الأميركي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه".

وأردف عضو المجلس السياسي الأعلى: "ليس من التقوى أن يجوع شعب اليمن بسبب حرب الملك وحصاره له وقطع رواتبه".

ويعيش اليمن أزمة إنسانية حادة، إذ أعلنت الأمم المتحدة، يوم أمس، حاجتها الماسة إلى تمويل كافٍ من المانحين للاستجابة الإنسانية التي تقودها في مواجهة الأزمة المتفاقمة في اليمن، محذرةً من انهيار عملياتها الإغاثية في البلد الذي يعاني من الحصار الذي يفرضه التحالف السعودي.

المصدر: الميادين

/انتهى/

رمز الخبر 1923472
https://ar.mehrnews.com/news/1923472/

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