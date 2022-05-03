موسکو: "اسرائیل" تدعم النازيين الجدد في اوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن الوزير الروسي ذلك ردا على الكيان الصهيوني المؤقت الذي وجه انتقادا لاذعا له واتهمه بأنه يتجاهل المحرقة اليهودية ويتهم الصهاينة بدعم النازيين الجدد عندما كان يتحدث عن الرئيس الاوكراني "فلادیمیر زيلنسکي" بانه يهودي.

وقد انتقد الكثير من الدول الغربية التصريحات التي ادلى بها وزير الخارجية الروسي فيما اتهم الرئيس الاوكراني روسيا بأنها لم تاخذ الدروس والعبر من الحرب العالمية الثانية.

وكانت موسكو قد اصدرت بيانا اعتبرت فيه التصريحات التي اطلقها وزير الخارجية الصهيوني "یائیر لابید" بأنها ضد التاريخ وتوضح الى حد كبير سبب دعم الحكومة الاسرائيلية الحالية لنظام النازية الجدد في كييف.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: ان يهودية الرئيس الاوكراني لن تمنع اوكرانيا من ادارتها بواسطة النازيين الجدد اذ ان اليهودية في السياسة لم تتوقف في هذا البلد بل انها ترعرعت ايضا.

وكان لافروف قد اجاب على سؤال لمراسل قناة "مدیاست" الايطالية الذي سأله لماذا تتهم الرئيس الاوكراني باليهودية بالنازيين الجدد فقال: ان هيتلر ايضا كان يهوديا.

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