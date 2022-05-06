فتح صناديق الاقتراع امام المغتربين اللبنانيين في خارج البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأت المرحلة الأولى من عملية الانتخابات النيابية، من خلال اقتراع اللبنانيين المغتربين في الدول العربية والإسلامية، حيث فتح اول صناديق الاقتراع امام المغتربين اللبنانيين للادلاء بأصواتهم بالانتخابات النيابية في العاصمة الايرانية طهران عند الساعة 5.30 صباحا بتوقيت بيروت، اشارة الى ان عدد الناخبين اللبنانيين في ايران 642 مورعين على قلمي اقتراع في مركز الاقتراع في السفارة اللبنانية في طهران.

وفي سلطنة عمان بدأ التصويت عند الساعة السادسة صباحا، حيث عدد الناخبين 903 ناخبين، موزعين على ثلاثة اقلام اقتراع في المدرسة العُمانية العالمية.

وانطلقت في تمام السابعة صباحا بتوقيت بيروت عملية الاقتراع للبنانيين المقيمين في الخارج في المملكة العربية السعودية حيث يبلغ العدد الاجمالي للناخبين 13,105 ناخبين يتوزعون على 30 قلم اقتراع في كل من مدينتي الرياض في مركز السفارة اللبنانية وجدة مركز القنصلية العامة.

وفي قطر حيث يبلغ عدد الناخبين 7,344 ناخبا يتوزعون على 17 قلم اقتراع في المدرسة اللبنانية في قطر.

وفي الكويت حيث يبلغ عدد الناخبين الاجمالي 5,760 يتوزعون على 14 قلم اقتراع في مركز اقتراع واحد في مبنى السفارة اللبنانية.

وفي الجمهورية العربية السورية بدأت ايضا عملية الاقتراع عند السابعة صباحا. يبلغ عدد الناخبين 1,018 ناخبا يتوزعون على ثلاثة اقلام اقتراع في مركز اقتراع واحد في مبنى السفارة اللبنانية.

وفي مملكة البحرين فتحت السفارة اللبنانية في المنامة ابوابها امام المقترعين وعددهم 638 مقترعا موزعين على قلمي اقتراع في مركز اقتراع واحد.

اما في المملكة الاردنية انطلقت عملية الاقتراع عند السابعة صباحا في السفارة اللبنانية ويبلغ عدد الناخبين الاجمالي 483 موزعين على قلمي اقتراع.

في العراق بدأت عند السابعة صباحا بتوقيت بيروت عملية الاقتراع للناخبين حيث يبلغ عددهم الاجمالي 327 مقترعا موزعين على قلمي اقتراع في كل من السفارة اللبنانية في بغداد و فندق "روتانا".

إشارة الى ان صناديق الاقتراع في جمهورية مصر العربية تفتح عند الثامنة صباحا بتوقيت بيروت أمام الناخبين وعددهم 709 موزعين على قلمي اقتراع في مركزين للاقتراع في السفارة اللبنانية في القاهرة والقنصلية اللبنانية في الاسكندرية.

وتمثل نسبة الذين سجلوا أسماءهم للاقتراع في اسيا والدول العربية 25.29% من إجمالي الذين سجلوا في جميع القارات.

أما عددهم فهو ‏56,939 ناخباً وجاءت النسبة الأعلى للطائفة السنية (36.09%) يليها الطائفة المارونية (23.54%) ثم الطائفة الدرزية (13.46%) وتقاربت نسبياً الطائفة الأرثوذكسية (9.39%) والطائفة الشيعية (9.36%).

اما توزيع عدد الناخبين المغتربين في هذه الدول على الدوائر الانتخابية، فقد كانت دائرة بيروت الثانية الأولى بنسبة 16,63 بالمئة، جبل لبنان الرابعة ( الشوف – عاليه) بنسبة 15,73 بالمئة، ودائرة الشمال الثانية (طرابلس – المنية والضنية) بنسبة 9,85 بالمئة.

على ان تُستكمل هذه العملية الإنتخابية في 48 دولة تعتمد الأحد عطلة نهاية الأسبوع، بحيث يبلغ عدد الناخبين فيها 194384 سيتوزعون على 192 مركز اقتراع و521 قلماً.

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