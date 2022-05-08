المرحلة الثانية من العملية الانتخابية للمغتربين اللبنانيين في 16 دولة أوروبية وإفريقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فتحت صناديق الاقتراع عند الثامنة صباحا بتوقيت بيروت امام اللبنانيين في 16 دولة اوروبية وافريقية، وهي: الجمهورية الفرنسية تضم 27,813 ناخبا يتوزعون على 39 مركز اقتراع و76 قلم اقتراع.

- جمهورية المانيا الاتحادية وفيها 16,171 ناخبا يتوزعون على عشرين مركز اقتراع و 51 قلم اقتراع.

- مملكة السويد يقترع فيها 40,23 ناخبا يتوزعون على 4 مراكز اقتراع تضم10 اقلام للاقتراع.

- مملكة بلجيكا عدد الناخبين 30,92 يتوزعون على مركز اقتراع واحد يضم 8 اقلام للاقتراع.

- الاتحاد السويسري 2601 ناخبا يتوزعون على 3 مراكز اقتراع تضم 6 اقلام للاقتراع.

- الجمهورية الايطالية 2128 ناخبا يتوزعون على مركزين للاقتراع و 6 اقلام اقتراع.

- مملكة اسبانيا 1226 ناخبا يتوزعون على مركزي اقتراع و4 اقلام اقتراع.

- مملكة هولندا 965 ناخبا في مركز اقتراع واحد يضم 3 اقلام اقتراع.

- مملكة الدانمارك 706 ناخبا يتوزعون على مركزين للاقتراع يضم 3 اقلام اقتراع.

- جمهورية النمسا 282 ناخبا في مركز اقتراع واحد وقلم اقتراع واحد.

- جمهورية بولندا 215 ناخبا وقلم اقتراع واحد.

- دوقية لوكسمبورغ الكبرى 200 ناخب مركز اقتراع واحد وقلم اقتراع واحد.

- جمهورية هنغاريا ( المجر ) 221 ناخبا في مركز اقتراع واحد وقلم اقتراع واحد.

- جمهورية زامبيا 410 ناخبا مركز اقتراع وحد وقلم اقتراع واحد.

- جمهورية جنوب افريقيا 405 ناخبا مركز اقتراع واحد وقلم اقتراع واحد.

- جمهورية الكونغو الديمقراطية تضم 202 ناخبا موزعين على مركز اقتراع واحد وقلم اقتراع واحد ايضا.

المصدر:الوكالة الوطنية

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