مستقبل المنطقة يتحدد بمقاومة الشعوب وليس طاولة المفاوضات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي، قال خلال هذا اللقاء إن ما نشهده اليوم في غرب آسيا هو تحقيق لتوقعات قائد الثورة حول أن مقاومة الشعوب ضد الغطرسة والمعتدين ستكون مثمرة.

وأشاد بمقاومة الشعب السوري ضد الإرهاب والتكفير، قائلاً: "ما يحدد مستقبل المنطقة وفلسطين ليس طاولات التفاوض والاتفاقيات مثل أوسلو وكامب ديفيد وصفقة القرن، بل مقاومة الشعوب هي من يحدد النظام الإقليمي الجديد".

وأحيا رئيسي ذكرى شهداء المقاومة من سوريا وإيران ومنهم الشهيد الحاج قاسم سليماني، مثمناً نضال العالم الإسلامي ضد الإرهاب، وقال: إنكم كوالدكم أحد رموز محور المقاومة.

وأشار رئيسي إلى التطورات السياسية والأمنية التي شهدتها المنطقة خلال العقد الماضي، قائلاً: لقد أثبت المقاومون أنهم قوة موثوقة لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، بما في ذلك في سوريا.

أكّد الرئيس الإيراني خلال اللقاء على الإرادة الجادّة لبلاده في توسيع العلاقات بين البلدين وخاصةً الاقتصادية والتجارية بشقيها العام والخاص ، وهي ستستمر في تقديم كل أشكال الدعم لسوريا وشعبها لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم، كما أنها ستبقى إلى جانب سوريا لمساعدتها في تجاوز الصعوبات معتبراً أن أية معاناة لسورية هي معاناة لإيران.

ووصف الرئيس الأسد إيران قيادة وشعباً بالبلد الشقيق والصديق والشريك الوفي، معتبراً أن النهج الذي تتبعه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية لا يخدم مصلحة إيران وسوريا فقط بل كل دول المنطقة وشعوبها.

يتبع..