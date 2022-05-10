وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم كتائب شهداء الأقصى، أبو جهاد، قال اليوم الثلاثاء، أن معركة سيف القدس كانت البداية وليست النهاية، مشيراً إلى أن المقاومة من خلال معركة سيف القدس أوصلت رسالة لحكومة الاحتلال بأنّ الحساب سيبقى مفتوحاً

وأضاف أبو جهاد: "المقاومة كانت على قلب رجل واحد واستطاعت فرض معادلات جديدة ترغم العدو على عدم الاستفراد بالأقصى وبأي فصيل على حدى".

وأكد المتحدث باسم كتائب شهداء الأقصى أن أي معركة مقبلة مع الاحتلال ستكون مختلفة عن سابقتها لأن المقاومة لديها الكثير من القدرة على لجم العدو.

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