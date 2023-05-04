حماس: مسار المقاومة لن يتوقف والعدو سيدفع ثمن جرائمه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أكد المتحدث باسم حركة حماس عن القدس، محمد حمادة، أن المقاومة لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال الذي نحمله مسؤولية استمرار الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال حمادة في مداخلة على قناة المسيرة، اليوم الخميس: "نزف كوكبة شهداء كتائب القسام والثأر لكرامة الحرائر في الأقصى، ونؤكد أن مسار المقاومة لن يتوقف".

وأشار إلى أن العدو سيدفع ثمن جرائمه، والضفة التي خرجت شهداء اليوم ستخرج مئات الشبان الذين سيردون على هذه الجريمة.

ولفت حمادة إلى أن استشهاد الشابة إيمان عودة دليل جديد على رغبة القتل الصهيوني بدم بارد وعلى وحشية المحتل.

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