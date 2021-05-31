الفصائل المقاومة تستأنف إنتاج آلاف الصواريخ بعد انتهاء من معر كة "سيف القدس"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقل عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس " فتحي حمادة "قوله بعد انتهاء معركة سيف القدس، استأنفت فصائل المقاومة الفلسطينية انتاج الصواريخ".

وأضاف أن "مصانعنا وورشاتنا في فلسطين استأنفت إنتاج آلاف الصواريخ من أجل وقف العدوان الصهيوني على القدس وغزة". وفي وقت سابق أعلن يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة استمرار إنتاج صواريخ المقاومة.

انتهت معركة فصائل المقاومة الفلسطينية مع الكيان الصهيوني بعنوان معركة "سيف القدس" بعد إعلان وقف إطلاق النار. كما هو متوقع، وافق الكيان الصهيوني أخيرًا تحت ضغط الهجمات الصاروخية لفصائل المقاومة وقف اطلاق النار على غزة.

خرج الصهاينة من ساحة المعركة مع المقاومة الفلسطينية، لكنهم اضطروا في النهاية إلى تقديم تأكيدات لفصائل المقاومة بوقف عدوانها في منطقة الشيخ جراح. وفي هذا الصدد، أكد القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية لحماس " أسامة حمدان" ان حركة حماس اخذت من الكيان الصهيوني ضمانات لوقف العدوان على غزة، شيخ جراح و مسجد الاقصى".

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس "خلال معركة سيف القدس ألحقت فصائل المقاومة النظام الصهيوني بهزيمة قاسية". المقاومة الفلسطينية دخلت المعركة بهدف الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى.

في المقابل أكد "نصر الشمري" نائب الأمين العام لحركة المقاومة الإسلامية في العراق أن معركة "سيف القدس" غيرت موازين القوى لصالح فصائل المقاومة الفلسطينية". وقال "يمكن القول ان فصائل المقاومة الفلسطينية اعادت رسم ميزان القوى خلال معركة سيف القدس". لم تدافع الجماعات الفلسطينية عن أمتها فحسب، بل دافعت أيضًا عن كرامة الأمة الإسلامية.

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