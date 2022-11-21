قوات حرس الثورة تستأنف هجماتها ضد الإرهابيين في اقليم كردستان العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العلاقات العامة للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية أعلنت في إعلان عن بدء هجمات صاروخية وطائرات مسيرة جديدة من مقر حمزة سيد الشهداء (ع)، لتدمير ما تبقى من مقرات ومراكز الجماعات الإرهابية الانفصالية المناهضة لإيران المتمركزة في المنطقة الشمالية من العراق.

نص إعلان العلاقات العامة للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية على النحو التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

استمرارا لتدمير مقرات ومراكز التآمر وتأسيس وتدريب وتنظيم مجموعات إرهابية انفصالية مناهضة لإيران في المنطقة الشمالية من العراق، تم استهداف ما تبقى من مقار لمرتزقة الغطرسة الدولية، منذ الساعات الأولى من فجر اليوم،بالصواريخ والطائرات المسيرة من مقر حمزة سيد الشهداء (ع)، وخلال هذه الهجمات التي نفذت في عمق مناطق شمال العراق، بما في ذلك جانيكان وزرغويز وكيسنجق أصيب الإرهابيون وخسروا خسائر فادحة أثناء تدمير الأهداف المقصودة.

ان في تفاصيل الخبر فقد سقطت أربعة صواريخ، صباح اليوم (الاثنين)، على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني الارهابي ( حدكا) في كيسنجق بكردستان العراق.

وبالتزامن تعرضت مقرات حزب "كوملة" الارهابي في منطقتي "زرغويز" و "باناكور" قرب السليمانية بالعراق لهجمات انتحارية بطائرات مسيرة.

كما هاجمت الطائرات المسيرة معسكر حزب "ديمقراطيو كردستان إيران" في "جانيكان" قرب قرية "بحركة" بمنطقة كردستان العراق .

وصرحت قناة "صابرين نيوز" على التلغرام أنه بالتزامن مع هذه الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة انطلقت صفارة الإنذار في القنصلية الأمريكية في أربيل.

كما قالت بعض المصادر المحلية في كردستان العراق أنه نتيجة لهجمات صباح اليوم، لقي 26 إرهابياً من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب كوملة مصرعهم حتى الآن.

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