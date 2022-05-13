اشتباكات بين الفريق المرافق للسلاح البحري التابع للجيش الإيراني والقراصنة في خليج عدن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الأسطول الـ 80 للبحرية التابع للجيش الايراني اشتبك صباح اليوم مع القراصنة بعد تلقيه رسالة مفادها أن قراصنة مجهولين هاجموا سفينة تجارية إيرانية في خليج عدن.

مع وصول فريق المرافق للسلاح البحري التابع للجيش الايراني إلى المنطقة، تبادل الجانبان اطلاق النار وفي النهاية استمرت السفينة التجارية في مسيرها.

ونظرا لانتشار القرصنة منذ عام 2008 فالأساطيل البحرية تتواجد باستمرار في خليج عدن والبحر الأحمر والمحيط الهندي بدوريات ومرافقة السفن التجارية لإيران والدول أخرى.

ويقوم الأسطول البحري الثمانين للجيش حاليًا بمهمة على شكل مدمرة البرز وسفينة دعم بوشهر في خليج عدن والمحيط الهندي.

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