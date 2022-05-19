قائد الثورة: يجب إنقاذ البلاد من خطر الشيخوخة/ 8 حالات وفاة جديدة بكورونا

خلال رسالة للناشطين في مجال النمو السكاني: قائد الثورة الإسلامية يؤكد على ضرورة تحقيق النمو السكاني وإنقاذ البلاد من خطر شيخوخة السكان

اعتبر قائد الثورة الاسلامية آية الله سيد علي الخامنئي ضرورة العمل على تحقيق النمو السكاني وتجديد شباب السكان وبذل الجهود لانقاذ البلاد من خطر شيخوخة السكان، سياسة مهمة ومن الفرائض الضرورية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في رسالة الى الناشطين والمعنيين بالنمو السكاني، اكد قائد الثورة الاسلامية اليوم الاربعاء على ضرورة العمل على تحقيق النمو السكاني وبذل الجهود لانقاذ البلاد من خطر شيخوخة السكان معتبرا ذلك سياسة مهمة ومن الفرائض الضرورية...

السلطة القضائية: الجمهورية الاسلامية لن تترك ملف اغتيال الشهيد سليماني

اكد النائب الاول لرئيس السلطة القضائية الايرانية حجة الاسلام "محمد مصدق" متابعة الجمهورية الاسلامية الايرانية لملف اغتيال القائد الشهيد "قاسم سليماني" قانونيا وجزائيا وعدم تخليها عن هذا الملف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن النائب الاول لرئيس السلطة القضائية الايرانية، حجة الاسلام محمد مصدق، أكد في تصريحه اليوم الأربعاء خلال الاجتماع التخصصي الثامن لحقوق الإنسان الأميركية بأن إيران تتابع توفير حقوق الإنسان لكل أفراد البشرية في العالم وقال: إحدى القضايا الأساسية لحقوق الإنسان الأميركية هي اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني...

المقررة الخاصة للأمم المتحدة: العقوبات الأمريكية على إيران غير قانونية ويجب الإفراج عن الأرصدة المجمدة

دعت المقررة الخاصة لمنظمة الامم المتحدة "النا دوهان"، الحكومة الاميركية لالغاء الحظر المفروض على ايران فورا، كما طالبت الدول التي بادرت الى تجميد ارصدة ايران بالفراج عنها فوراً.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المقررة الخاصة لمنظمة الامم المتحدة، النا دوهان، التي تزور طهران في الوقت الحاضر، طرحت اليوم الاربعاء خلال المؤتمر الصحفي التاثيرات السلبية لاجراءات الحظر الاحادية القسرية على حقوق الانسان...

الصحة الإيرانية: تسجیل 8 حالات وفاة جديدة بكورونا في إيران خلال اليوم المنصرم

صرّحت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، خلال تقريرها اليومي، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما وصل عدد المتعافين من المرض منذ بداية الجائحة إلى يومنا الحالي لأكثر من 7 شخص.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة أعلنت في تقريرها اليومي عن تسجيل 288 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و229 الفا و74 شخصا.

وأشارت خلال التقرير إلى ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الاربعاء الى 141 الفا و244 شخصا...

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