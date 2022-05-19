تصريحات المقررة الأممية بعدم قانونية الحظر فضيحة اخرى لاميركا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن بهادري جهرمي أشار الى زيارة المقررة الخاصة لمنظمة الامم المتحدة "النا دوهان" الى ايران وكتب في تغريدة له على تويتر الاربعاء: "ان المقررة الخاصة لمنظمة الامم المتحدة اكدت في ختام زيارتها الى ايران بان اجراءات الحظر الاحادية الاميركية ضد ايران مناقضة لمعايير حقوق الانسان والقوانين الدولية وانه على الولايات المتحدة انهاء اجراءات حظرها اللاقانونية ضد ايران.

وجاء في تغريدة متحدث الحكومة أيضاً: "فضيحة أخرى لأمريكا"

ووصفت مقررة منظمة الامم المتحدة "النا دوهان" في مؤتمرها الصحفي في طهران، أمس الاربعاء، اجراءات الحظر ضد ايران بأنها انتهاكا لحقوق الانسان، ونصحت الحكومة الاميركية بانهاء الحظر ضد الشعب الايراني في مجالات الاغذية والادوية والمياه والصحة.