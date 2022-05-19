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١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١٠:٥٧ ص

متحدث الحكومة الايرانية:

تصريحات المقررة الأممية بعدم قانونية الحظر فضيحة اخرى لاميركا

تصريحات المقررة الأممية بعدم قانونية الحظر فضيحة اخرى لاميركا

وصف المتحدث باسم الحكومة الايرانية "علي بهادري جهرمي"، تاكيد المقررة الخاصة لمنظمة الامم المتحدة بان اجراءات الحظر المفروضة على ايران غير قانونية ومناقضة لمعايير حقوق الانسان، بكونها فضيحة اخرى لأمريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن بهادري جهرمي أشار الى زيارة المقررة الخاصة لمنظمة الامم المتحدة "النا دوهان" الى ايران وكتب في تغريدة له على تويتر الاربعاء: "ان المقررة الخاصة لمنظمة الامم المتحدة اكدت في ختام زيارتها الى ايران بان اجراءات الحظر الاحادية الاميركية ضد ايران مناقضة لمعايير حقوق الانسان والقوانين الدولية وانه على الولايات المتحدة انهاء اجراءات حظرها اللاقانونية ضد ايران.

وجاء في تغريدة متحدث الحكومة أيضاً: "فضيحة أخرى لأمريكا"

ووصفت مقررة منظمة الامم المتحدة "النا دوهان" في مؤتمرها الصحفي في طهران، أمس الاربعاء، اجراءات الحظر ضد ايران بأنها انتهاكا لحقوق الانسان، ونصحت الحكومة الاميركية بانهاء الحظر ضد الشعب الايراني في مجالات الاغذية والادوية والمياه والصحة.

رمز الخبر 1923863
https://ar.mehrnews.com/news/1923863/

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