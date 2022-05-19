عشرات المستوطنين يدنسون الأقصى المبارك

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مصادر صرّحت بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية، وجالوا جولات استفزازية في باحاته.

وأضاف شهود أن عضو "الكنيست" موشيه فجلن قاد إحدى مجموعات الاقتحام، وسط تواجد لعدد من الحاخامات الذين تولوا تقديم روايات عن الهيكل المزعوم.

ويتعرض الأقصى بشكل يومي لاقتحامات المستوطنين، عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، وبحماية سلطات الاحتلال، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في ساحات قبلة المسلمين الأولى.

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