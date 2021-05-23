مستوطنون يعاودون اقتحام المسجد الأقصى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري، قال اليوم الأحد، إن سماح إسرائيل للمستوطنين باقتحام المسجد، محاولة لإثبات عدم هزيمتها في الحرب على قطاع غزة.

واعتبر الشيخ صبري، أن "هذه الاقتحامات التي حصلت منذ صباح اليوم الأحد تؤكد على أطماع الاحتلال بالمسجد الأقصى"، وحمّل صبري، السلطات الإسرائيلية مسؤولية التوتر الذي سينجم عن استئناف الاقتحامات.

وأردف: "سلطات الاحتلال تريد من خلال هذه الاقتحامات، التي تمت بحراسة قوات كبيرة من الشرطة، إثبات عدم هزيمتها في الحرب التي شنتها على غزة". وكانت الشرطة الإسرائيلية أعادت، الأحد، السماح باقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى بعد وقفها في 4 مايو الجاري، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان مقتضب، إن 50 مستوطنا اقتحموا المسجد بحراسة الشرطة الإسرائيلية، التي اعتقلت 4 من حراسه وموظفيه واثنين من المصلين.

وفرضت الشرطة الإسرائيلية منذ ساعات الصباح، قيودا على دخول المصلين المسلمين إلى المسجد.

ودعا "نيساني" في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "حكومة بنيامين نتنياهو إلى سحب جميع صلاحيات إدارة الحرم القدسي من وزارة الأوقاف الأردنية، وفتحه طوال ساعات اليوم أمام اليهود من خلال جميع أبوابه (..) والتوقف عن الرضوخ لتهديدات حركة المقاومة حماس".

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