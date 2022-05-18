إيران وعُمان يبحثان تأسيس شركة ملاحة بحرية مشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس منظمة التنمية التجارية الايرانية، علي رضا بيمان باك، الذي يجري زيارة الى السلطنة بحث اليوم الاربعاء، تفعيل امكانيات الشحن والنقل للبلدين بهدف تطوير العلاقات الثنائية والمتعددة الاطراف سيما بمجال ترانزيت السلع بين دول المنطقة.

ولفت بيمان باك إلى الموقع الاستراتيجي لايران وعمان و امكانية تنفيذ عمليات اعادة تصدير السلع والترانزيت بين الجانبين مشيرا الى اتفاقيات التجارة الحرة للسلطنة مع باقي الدول و الحجم التجاري للمنطقة البالغ 1.5 تريليون دولار .

وشدد على ضرورة رفع حصة البلدين من السوق الاقليمية عبر تعزيز البنى التحتية التجارية سيما بمجال الشحن والنقل الدولي والترانزيت وتفعيل ممر الترانزيت " شمال – جنوب" .

من جهته اكد رئيس غرفة التجارة العمانية، صالح جمعة، الذي حضر الاجتماع، أن الطرفين يواصلان بذل الجهود لزيادة الروابط التجارية البينية بالرغم من المشاكل المصرفية والشحن والنقل.



وتجدر الإشارة إلى أن رئيس منظمة التنمية التجارية الايرانية يرأس وفدا تجاريا يضم ممثلي 30 شركة خاصة محلية وممثلين عن منظمة الموانئ وصندوق ضمان الصادرات في زيارة رسمية الى مسقط بدأت الاثنين الفائت، حيث التقى عدة مسؤولين عمانيين.

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