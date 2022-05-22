إيران لديها الارادة اللازمة للوصول الى اتفاق دائم ومستديم/تسجیل 9 حالات وفاة جديدة بكورونا

خلال اتصال هاتفي مع بوريل؛ اميرعبداللهيان: إيران لديها الارادة اللازمة للوصول الى اتفاق دائم ومستديم

قال وزير الخارجية الايراني في اشارة الى ارادة ايران للوصول الى اتفاق جاد، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لديها الارادة اللازمة للوصول الى اتفاق جاد ومستديم.

الادميرال سياري: إيران ترد على أدنى تهديد ضدها بأعلى مستوى من القدرة

قال رئيس الاركان والمساعد التنسيقي لقيادة الجيش الايراني ان الثورة الإسلامية بفضل دماء الشهداء وقدامى المحاربين وصلت إلى هذا المستوى من الهيبة والنضج، واليوم سنرد بالتأكيد على أدنى تهديد لإيران بأعلى مستوى.

المتحدث باسم الخارجية: إيران تتابع حقها من مياه نهر هيرمند الحدودي وومعبر دوغارون من أهم المعابر البرية

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، عن متابعة حق ايران من مياه نهر هيرمند الحدودي عبر القنوات القانونية واضاف هناك اتصالات بين الجانبين الايراني والافغاني في هذا المجال.

صفري خلال لقاء نائب وزير الاقتصاد السلوفاكي؛ اجتماع اللجنة الإقتصادية الإيرانية السلوفاكية خطوة مهمة لتعزيز التعاون التجاري

أشار مساعد وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية الايرانية أن اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وسلوفاكيا خطوة مهمة لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

وزير العلوم: ايران في المرتبة الـ 15 علميا على مستوى العالم

أشار وزير العلوم والابحاث والتكنولوجيا الايراني، محمد علي زلفي جول، إلى أن إيران تحتل المرتبة الـ 15 علميا في العالم وهي تنتهج الدبلوماسية العلمية في التواصل مع الجوار.

مساعد وزير الصحة الايراني: ايران الاولى اقليميا والـ 16 عالميا في مجال انتاج المعرفة

قال مساعد وزير الصحة الايراني، يونس بناهي، ان ايران بلغت مرتبة مرموقة في مجال انتاج المعرفة على صعيد المنطقة، وقد احتلت منذ العام 2010 المركز الاول اقليميا والـ 16 عالميا في هذا المجال.

فتاة ايرانية تحصد لقب الجولة العالمية لكرة المضرب "جي3"

أعلن المدير العام لدائرة العلاقات العامة للهيئة الايرانية لكرة المضرب، امير حسين باكزاد، عن احراز لاعبة كرة المضرب الايرانية، مشكاة الزهراء صفي، المركز الاول خلال منافسات الجولة العالمية للتنس –جي 3 ، والتي اقيمت باستضافة العاصمة طهران.

الصحة الإيرانية: تسجیل 9 حالات وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 7 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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