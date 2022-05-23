المنتخب الأولمبي الإيراني يلتقي نظيره العراقي غداً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مدرب المنتخب الأولمبي الإيراني، مهدي فيكيا، قال اليوم الاثنين، في المؤتمر الصحفي المخصص لمباراة منتخب العراق الأولمبي مع نظيره الإيراني التي تقام غدا الثلاثاء في ملعب العراقي الدولي، "نحن سعداء بالتواجد في العراق"، متوجها بالشكر للاتحاد العراقي لكرة القدم على كرم الضيافة وتوفير جميع مستلزمات النجاح والراحة أثناء التدريب وإقامة الوفد.

وأضاف فيكيا: "ندرك قوة المنتخب العراقي، وسبق أن شاهدت مبارياته في دبي، ونعرف نقاط القوة والضعف في المنتخب العراقي، ونسعى إلى أن تخدم المباراة المنتخبين فنيا، وأن سعادتنا كبيرة باللعب في بغداد لمعرفتنا بالحضور الغفير المتوقع للمباراة من قبل الجمهور"، مشيرا الى أن اللقاءات التي تجمع الكرتين العراقية والإيرانية دائما ما تتسم بالقوة والإثارة وتقديم اللمحات الجميلة وهذا ما نتوقعه.

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