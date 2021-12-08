أميركا لا يُمكنها ان تعود الى الاتفاق النووي إلا بعد رفع الحظر بشكل كامل/ تسجيل 79 حالة وفاة بكورونا

وزير الخارجية الايراني: أميركا لا يُمكنها ان تعود الى الاتفاق النووي إلا بعد رفع الحظر بشكل كامل

أكد حسين أمير عبد اللهيان، اعتزام ايران مواصلة المفاوضات في فيينا لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة ورفع الحظر، مشددا على انه لايمكن لأميركا ان تعود الى الاتفاق النووي إلا بعد رفع الحظر.

في ملتقى "اليوم العالمي لمكافحة الفساد"؛ غريب آبادي: الدول المُدّعية بحقوق الانسان تحتضن الفساد بشكل كبير

اكد امين لجنة حقوق الانسان في السلطة القضائية بايران، بان الدول الغربية واميركا تُعرقل عملية تسهيل التعاون الدولي بين الدول في مجال مكافحة الفساد لانها هي نفسها تحتضن الفساد بشكل كبير.

مساعد وزير الخارجية الإيراني: إيران دخلت جولة جديدة من محادثات فيينا بمقترحات مفيدة وبناءة/ ننتظر خطوات عملية من الغرب

اشار مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشؤون السياسية وكبير المفاوضين الايرانيين ان بلاده تنتظر خطوات عملية من الغرب مؤكداً ان في الجولة الجديدة من المحادثات، قدمت إيران مقترحات مفيدة وبناءة للغاية.

خلال لقائه وزير الخارجية السوري؛ وزير الطرق الايراني: يجب ان تركز العلاقات التجارية الإيرانية السورية على القطاع الخاص

اكد وزير الطرق واعمار المدن الايراني، خلال لقائه مع وزير الخارجية السوري على ضرورة التركيز على القطاع الخاص في العلاقات التجارية الإيرانية السورية.

خلال لقائه مع وزير الخارجية السوري؛ ولايتي: ايران تؤكد على تطوير العلاقات الاستراتيجية مع سوريا

التقى مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية، الدكتور ولايتي، بوزير الخارجية السوري، فيصل المقداد لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية.

الأدميرال شمخاني خلال لقائه وزير الخارجية السوري؛ امريكا تسعى لإحياء الخلايا الإرهابية لاستمرار تهديد امن واستقرار المنطقة

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، ان امريكا غاضبة للغاية من انهيار داعش في سوريا والعراق وانتصار جبهة المقاومة، واكد انها تسعى الى احياء الخلايا الارهابية لتهديد امن واستقرار المنطقة.

الصحة الايرانية: تسجيل 79 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي ما يقارب 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 3 آلاف و 514 إصابة و 79 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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