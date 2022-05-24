إيران وروسيا تعقدان اجتماع مشترك حول الطاقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الاجتماع المشترك لطهران وموسكو يأتي في ضوء الطاقات الضخمة، من حيث امتلاك البلدين للموارد الخام والغاز، اضافاً لموقعهما الجيوسياسي المميز، والذي يتيح لكل من ايران وروسيا ادراج معادلات جديدة على صعيد الاقتصاد العالمي.

ويصل مساء اليوم الثلاثاء نائب رئيس الوزراء الروسي، الكساندر نوفاك، والوفد المرافق له من أجل عقد هذا الاجتماع غداً الأربعاء.

والجدير بالذكر أن وزير النفط الايراني، جواد اوجي، صرح عقب زيارته في 18 يناير المنصرم لموسكو، لافتاً بانه توصل مع المسؤولين الروس الى اتفاقات جيدة حول التعاون الثائي بما في ذلك تطوير حقول النفط والغاز و ومصافي التكرير والبتروكيمياء ونقل الاجهزة والتقنية ذات الصلة الى ايران والتي من شانها ان تلعب دورا ستراتيجيا في كلا القطاعين داخل البلاد.

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