منتدى"دافوس" فرصة للتعريف بالطاقات الاقتصادية في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان" اعتبر "منتدى دافوس الاقتصادي" بمثابة فرصة مغتنمة للتعريف بالطاقات الاقتصادية والتجارية في ايران، قائلاً في هذا الصدد "انني ساقدم خلال هذا الاجتماع شرحا حول الامكانيات والفرص المتوفرة في الجمهورية الاسلامية".

وأشار "عبد اللهيان" إلى أن الفرص متاحة على هامش المنتدى، لاجراء عدد من اللقاءات الثنائية والتي تصب في سير تطوير شامل للعلاقات بين ايران وسائر الدول.

وأضاف المسؤول الإيراني: "انني ساشارك غدا الخميس ايضا، في اعمال اللوحة المخصصة للقضايا السياسية والاقتصادية والثقافية (ضمن مؤتمر دافوس)".

وتابع، امير عبداللهان، "ساقدم خلال المؤتمر شرحا حول مواقف الجمهورية الاسلامية والفرص التي تقدمها في هذا الخصوص. انه نظرا للاولويات المحددة على صعيد السياسة الخارجية للحكومة الايرانية وتركيزها على القضايا الاقتصادية والتجارية".

يذكر ان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، غادر البلاد صباح اليوم الاربعاء متوجها إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي، الذي ينعقد سنويا في منتصف كانون الثاني/ يناير، لكن تم تأجيله هذا العام بسبب جائحة كورونا.

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