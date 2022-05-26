افتتاح الملتقى الدولي الرابع للشعر التوحيدي في محافظة يزد

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المدير التنفيذي للملتقى "هادي زارع"، قال ان الشعراء المشاركين في الملتقى ينقسمون الى كبار السن ، والشباب والاطفال ، موضحا ان المواضيع التي ستتناولها قصائد المشاركين هي التوحيد وعلومه وصفات الذات الالهية ولمحات من الجلال والجمال الالهي في الظواهر الكونية ، وتجلي عظمة الله في خلقه ، والمناجات في حضرة الحق تعالى.

واضاف ان المؤتمر سيقام طوال هذا اليوم على فترتين الصباحية خاصة بمشاركة الشعراء ، وفي الفترة المسائية تكون جلسة الختام.

يذكر ان 28 ضيفا اجنبيا يشاركون في ملتقى الشعر التوحيدي من روسيا والهند وسوريا والبحرين وباكستان واذربيجان وسريلانكا.

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