انضمام قاعدة "كردستان" العائمة ومدمرة "سهند" إلى القوة البحرية للجيش الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال حفل حضره اللواء حاتمي، القائد العام لجيش جمهورية إيران الإسلامية، والأدميرال ايراني، قائد القوة البحرية للجيش، تم ضم قاعدة "كردستان" العائمة التابعة لجمهورية إيران الإسلامية إلى القوة البحرية للجيش، وازيح الستار عن سفن إطلاق صواريخ سريعة، وطائرات مسيرة متعددة الأغراض، ومركبات ذكية تحت الماء بدون طيار، ومنظومات صواريخ واستخبارات ساحلية وبحرية.

وحضر الحفل محافظا سيستان وبلوشستان وهرمزغان، وإمام صلاة الجمعة وممثل سماحة القائد في هرمزغان، وإمام صلاة الجمعة السني، وممثلو مجلس الشورى الإسلامي، ومسؤولو محافظة كردستان، وجمع من عوائل الشهداء، وتم تكريم عوائل شهداء البحرية الإيرانية.

جاءت هذه الإضافات بهدف تعزيز القدرة القتالية البحرية، وإظهار القدرة التقنية، وتطوير تصاميم الأسلحة بما يتناسب مع التهديدات، وتوسيع نطاق الابتكار في مجال التصميم، وزيادة عمق الاختراق الاستراتيجي، وتوسيع نطاق الوصول إلى المياه الدولية. وسيتم تعزيز القدرة العملياتية والوجود البحري للبحرية الإيرانية في المياه البعيدة.

كما أن قاعدة "كردستان" العائمة هي في الواقع مدينة ساحلية يُمكنها اتخاذ إجراءاتٍ مهمة في مجال دعم الوحدات القتالية البحرية وغير البحرية في البحر.

