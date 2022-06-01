الشيخ قبلان يستقبل مرتضوي مع وفد من علماء السنة في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل سماحة الشيخ أحمد قبلان، في مكتبه في دار الإفتاء الجعفري، الملحق الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان السيد محمد رضا مرتضوي مع وفد من علماء السنة في إيران ضم :إمام وخطيب المسجد الكبير بمهاباد في محافظة آذربيجان الشيخ الدكتور عبد السلام إمامي، الشيخ الدكتور يحيى فاضل حسيني مدير المعهد الديني في مشهد، إمام وخطيب الجامع الكبير في كرمانشاه الشيخ عبد الرحمن مرادي ومدير الإعلام والعلاقات في المستشارية الثقافية علي قصير.

وتم التأكيد في خلال اللقاء على "ضرورة تعزيز الوحدة الإسلامية في المنطقة والتباحث في سبل تعزيزها وتطويرها".

وأدلى السيد مرتضوي بتصريح قال فيه:"وضعنا سماحة الشيخ أحمد قبلان في أجواء الأنشطة الوحدوية التي تجمع الأمة الإسلامية في ظل ما تتعرض له شعوب العالم من ظلم القوى المستكبرة، وكان اللقاء فرصة لتعريف سماحته بطبيعة نشاط الوفد العلمائي الذي يزور العاصمة بيروت والذي يمثل الوحدة الإسلامية بكل أبعادها. وأحب أن أشير أيضا إلى أن حضور الجمهورية الإسلامية في إيران في مجالات التقريب بين المذاهب الإسلامية قطع شوطا كبيرا، وإيران تحرص على العناية بأهل السنة والجماعة في إيران الذين هم إيرانيون، دافعوا عن بلدهم إيران وقدموا في سبيله آلاف الشهداء خلال أربعة عقود، وهذا يدحض ادعاءات من يقول زورا أن إيران تميز بين السنة والشيعة وتضطهد السنة".

وقال الشيخ الدكتور يحيى فاضل حسيني في تصريح :"نحمل رسالة المحبة والوحدة من أهل السنة داخل إيران، ومن الشعب الإيراني إلى الشعب اللبناني وجميع الشعوب الإسلامية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك جهود الجميع وأن يتم هذه الرؤى الوحدوية في كل المناطق الإسلامية".

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