إيران والصين تجريان محادثات ثنائية لتعزيز التعاون الأمني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم خلال اللقاء، الذي جرى في وزارة الداخلية الايرانية بطهران بين مفوض الامن الخارجي بوزارة الخارجية الصينية، تشنغ غو بينغ، ومساعد وزير الداخلية الايراني لشؤون الامن والشرطة اليوم الاربعاء بحث تطوير التعاون الشرطي والامني بين البلدين، كما أكد الجانبان على تنفيذ نص اتفاقية التعاون في مجال الجرائم العابرة للحدود وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الشرطة والامن الداخلي.

ولفت مساعد وزير الداخلية الايراني لشؤون الامن والشرطة الى الاهمية الاستراتيجية للعلاقات بين البلدين واكد اهمية تنمية العلاقات في اطار اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود وعقد الاجتماعات المشتركة بين وزارتي الخارجية للبلدين، موجها الشكر والتقدير للجانب الصيني للتعاون المشترك في الوقاية من مرض كورونا والسيطرة عليه.

ومن جهته اشار مفوض الامن الخارجي في الخارجية الصينية الى دور ايران الاقليمي المهم في مكافحة تهريب المخدرات والارهاب والجرائم المنظمة، معلنا استعداد بلاده لتنمية التعاون في هذه المجالات، وتوجه بالشكر والتقدير لايران لارسالها اولى شحنات الكمامات للجانب الصيني في بداية تفشي جائحة كورونا.

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