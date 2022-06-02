الشهيد رودكي بذل جهودا ناجحة في سبيل بلورة جبهة المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الادميرال "تنكسيري" قال في كلمته اليوم الخميس، خلال مراسم احياء ذكرى الشهيد الادميرال عبدالله رودكي وشهداء القوة البحرية لحرس الثورة والتي اقيمت في مرقد الولي "احمد بن موسى الكاظم عليه السلام" في مدينة شيراز (جنوب): ان الشهيد رودكي كان مثالا بارزا للوحدة بين الجيش والحرس الثوري وكان له دور بارز في الدفاع المقدس وتاسيس وحدات الضفادع البشرية والزوارق السريعة للحرس الثوري.

وتابع قائد الثوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية: ان هذا الشهيد العظيم كان من المخططين والمواكبين لسيدي حزب الله (السيد عباس الموسوي والسيد حسن نصرالله) ولعب دوراً هاماً في بلورة جبهة المقاومة ون تاثير افكاره وتكتيكاته الابداعية بارز وملموس في جبهة المقاومة.

وأضاف الأدميرال تنكسيري: ان الشهيد رودكي فضلا عن كونه من المخططين للعمليات الحديثة في القوة البحرية للحرس الثوري فقد بذل جهودا ناجحة في تسليح الزوارق السريعة بالقذائف والصواريخ الموجهة وتدشين الدفاع الجوي وكذلك تبلور النواة الاساسية لجبهة المقاومة.

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