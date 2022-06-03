الرئيس الايراني يزور مبنى متروبول المنهار في مدينة آبادان لمتابعة عملية الإغاثة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي توجه دون اشعار مسبق إلى مدينة آبادان. وخلال زيارته حضر في مكان حادث انهيار مبنى متروبول وتفقذ عملية إزالة الأنقاض.

وخلال الزيارة تحدث الرئيس الايراني مع اصحاب المحلات الذين كانوا متواجدين في مكان الحادث و ناقش معهم المشاكل الذي يتعرضون لها. وطلب اهالي مدينة آبادان معالجة مشاكلهم.

وبعد تفقده لمكان حادت مبنى متروبول زار الرئيس الايراني أسر بعض الضحايا وأعرب عن المواساة لذوي منكوبي الحادث وسائلا الباري تعالى بان يمن عليهم بجميل الصبر ويمنحم جزيل الاجر.

وكان رئيس الجمهورية اوعز الى مسؤولي البلاد، باتخاذ اجراءات عاجلة وتسخير جميع الطاقات في سياق انقاذ واغاثة المنكوبين اثر حادث الانهيار في مبنى "متروبول" بمدينة آبادان في محافظة خوزستان – جنوب غرب البلاد.

ويذكر ان حادث انهيار مبنى "متروبول" في مدينة آبادان الذي وقع ظهر الاثنين ادى الى مصرع 37 شخصا واصابة اكثر من 30 آخرين حسب احدث احصائية صدرت من الجهات الصحية المعنية ومازالت اعمال الاغاثة والانقاذ مستمرة للعثور على ناجين محتملين او انتشال جثث قتلى آخرين.

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