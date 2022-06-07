اوليانوف يؤکد معارضة موسكو لمشروع القرار المعادي لايران في مجلس الحكام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب «اولیانوف» على صفحته في تويتر: « بات من الواضح مسبقا ان المشاركين الغربيين في مفاوضات فيينا يعملون لاصدار قرار ضد ايران في الاجتماع الحالي الذي يعقده مجلس الحكام ومن شان ذلك ان يقوض برنامج العمل المشترك».

وأشار المندوب الروسي في المنظمات الدولية في فيينا الى احتمال اصدار كل من بريطانيا والمانيا وفرنسا واميركا قرارا ضد ايران في مجلس الحكام مؤكدا ان بلاده لن تواكب مثل هذا القرار ابدا.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية «رافائيل غروسي» قد زعم في الكلمة التي القاها امام مجلس الحكام ان ايران لم تبلغ الوكالة توضيحها بخصوص 3 اماكن لم تعلن عنها.

الجدير بالذكر ان الادارة الاميركية عملت اكثر من مرة بوضع العراقيل امام المفاوضات في فيينا لالغاء الحظر ضد ايران واتهام الاطراف الاخرى بذلك بدل تقديم الاقتراحات العملية لتقدم المفاوضات.

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