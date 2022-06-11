إيران هي القوة المطلقة للدفاع الجوي في المنطقة / لا نعتمد على المعدات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أشار قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الايراني، العميد عليرضا صباحي فرد إلى التقدم والإنجازات التي حققتها قوة الدفاع الجوي للجيش، مضيفا: "اليوم، وصلت قوة الدفاع الجوي للجيش إلى مرحلة نمو وعبقرية لا تعتمد على أي معدات في أي دولة. اليوم، نحن في الطليعة التكنولوجية للعالم من حيث المعدات المحلية، ونحن القوة المطلقة للدفاع الجوي في المنطقة.

وصرح قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش أنه لو استطاع أعداؤنا مواجهتنا لما تأخروا ونحن فخورون بهذه الامكانيات الحديثة بما في ذلك القوات المخلصة ومعدات القوات المسلحة.

/انتهى/