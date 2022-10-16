إيران أجرت مرحلة الاختبارات الاولية لمنظومة باور 373 الصاروخية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الايراني، العميد علي رضا صباحي فرد، صرح خلال مراسم أقيمت اليوم في جامعة الدفاع الجوي حول "دور العلوم والتكنولوجيا في فترة الدفاع المقدس" ( حرب الثماني سنوات التي فرضها نظام صدام البائد في العراق ضد ايران 1980-1988).

واكد قائد قوة الدفاع الجوي الايرانية : "نحن اليوم، نشكل القوة الدفاعية المطلقة على صعيد المنطقة، ولدينا كامل الاشراف على تحركات أعدائنا ونستطيع مراقبتهم في عقر دارهم وقواعدهم".

ولفت الى ان، ايران مرّت بشح في الأسلحة والمنظومات، عند مواجهة العدو خلال فترة الدفاع المقدس، لكنها اليوم تجري المناورات بأستخدام افضل الاجهزة الدفاعية المصنعة محليا، والمتطورة وفقا لمعايير التكنولوجيا العالمية.

واضاف، ان "اعداءنا يقرون اليوم باننا نمتلك القوة المطلقة اقليميا في مجال الدفاع الجوي؛ لافتا الى ان قوة الدفاع الجوي الايرانية ماضية في تطوير منظوماتها وفقا لمستوى التهديدات".

وتابع العميد صباح فرد، ان "ايران بلغت من القوة التي تردع العدو من استعراض العضلات"؛ مردفا : إذا لم يهاجمنا الأعداء اليوم، فذلك بسبب اقتدار الشعب الإيراني.

وصرح قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الايراني: "مع امتلاكنا منظومات الرادار المحلية، نحن قادرون اليوم على رصد آلاف الكيلومترات ومراقبة تحركات الاعداء في قواعدهم".

وحذر العميد صباح فرد، العدو بان لا يخطر في باله شن الهجوم على الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ قائلا : "نحن جاهزون بكل اقتدار للمواجه وردنا سيجعل المعتدين يندمون".