الحكيم يبحث مع آل صادق تعزيز العلاقات الإيرانية العراقية

بحث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق، السيد عمار الحكيم، مع السفير الايراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، اليوم الأربعاء، مستجدات الأوضاع السياسية على الساحتين العراقية والاقليمية، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين طهران وبغداد.