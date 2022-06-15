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١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٥:٣٦ م

في العراق؛

الحكيم يبحث مع آل صادق تعزيز العلاقات الإيرانية العراقية

الحكيم يبحث مع آل صادق تعزيز العلاقات الإيرانية العراقية

بحث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق، السيد عمار الحكيم، مع السفير الايراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، اليوم الأربعاء، مستجدات الأوضاع السياسية على الساحتين العراقية والاقليمية، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين طهران وبغداد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بيان لمكتب السيد "عمار الحكيم" صرّح بأن السيد "الحكيم" جدد خلال اللقاء التأكيد على أن استقرار العراق يصب بمصلحة واستقرار المنطقة وأن المرحلة تتطلب احتواء الجميع وتحقيق التوازن كمدخل أساس لتحقيق الإستقرار.

وأستذكر السيد الحكيم الدور الذي لعبته فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية العليا في رد الإرهاب وتحقيق النصر.

ودعا الحكيم خلال اللقاء إلى التعاون بين المؤسسات الدينية والحكومية لتسهيل مشاركة الزائرين من الجنسيات الإسلامية المختلفة في زيارتي عاشوراء وأربعينية الإمام الحسين "عليه السلام" والإجراءات المطلوبة لذلك.

/انتهى/

رمز الخبر 1924552
https://ar.mehrnews.com/news/1924552/

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