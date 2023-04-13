آل صادق: محور المقاومة أصبح اكثر قوة وتماسكا.. الشعب العراق غيور ومساند للقضية الفلسطينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ذلك جاء في تصريح له، حول استقباله الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية "زياد النخالة"، وتاكيد الجانبين على تعاظم اقتدار محور المقاومة والتطلعات الى حسم النصر النهائي على العدو الصهيوني.

واوضح السفير الايراني في بغداد، ان "النخالة" يزور بغداد تلبية لدعوة المسؤولين العراقيين وفي سياق تعزيز العلاقات بين الشعبين؛ واصفا الشعب العراقي بانه "غيور وداعم لفلسطين".

ومضى الى القول : اننا نشهد في العراق سنويا مراسم احياء يوم القدس العالمي، وهذا العام ستقام المراسم في بغداد بكلمة الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي.

وزار الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين "زياد النخالة"، مساء امس الاربعاء، سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد واجتمع مع السفير "محمد كاظم آل صادق".

وفي هذا اللقاء، تباحث النخالة والسفير آل صادق، حول آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

ومن المقرر أن يلتقي النخالة على امتداد زيارته الحالية لبغداد، كبار المسؤولين العراقيين ومن بينهم رئيس الجمهورية "عبداللطيف رشيد".

وستجري يوم غد الجمعة عشرات المراسم احتفاء بيوم القدس العالمي (الذي يوافق الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك سنويا)، في مختلف المدن العراقية، ومنها بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف والحلة؛ حيث سيجدد ابناء الشعب العراقي التأكيد على دعمهم للقضية الفلسطينية.

/انتهى/