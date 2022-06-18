إيران مستعدة لتقاسم خبراتها في مجال التغير المناخي مع دول أخرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني، بير حسين كوليوند، التقى اليوم السبت مع امين عام الاتحاد الدولي (للصليب الاحمر والهلال الاحمر)، جاغان جاباغان، على هامش الاجتماعات التاسيسية للصليب الاحمر والهلال الاحمر الدوليين في جنيف.

وأشار رئيس الهلال الاحمر الايراني، إلى الانجازات المختلفة التي تحققت بواسطة هذه المنظمة لمعالجة التغير المناخي في ايران؛ مؤكدا على استعداد ايران لتبادل خبراتها في هذا المجال مع سائر البلدان.

ولفت كوليوند ايضا الى كفاءة الهلال الاحمر الايراني لتبنى المسؤوليات المختلفة في اطار لجنة الابداع الدولية وايضا دائرة العلوم التابعة للاتحاد الدولي.

ومن جهته، اعرب جاباغان عن ترحيبه باقتراح رئيس الهلال الاحمر الايراني حول تقاسم الخبرات في مجال التغير المناخي؛ مؤكدا بانه وضع محط اهتمام جاد ومتابعة لجنة الاتحاد الدولي.

وفي ذات السياق، التقى رئيس هيئة الهلال الاحمر الايراني في جنيف اليوم، رئيس الصليب الأحمر الكونغولي، برازافيل، والذي دعا الى انشاء مركز علاجي بمبادرة الهلال الاحمر الايراني في بلاده.

وتطرق كوليوند إلى النشاطات الصحية والعلاجية الواسعة لجمعية الهلال الاحمر الايراني في انحاء العالم؛ مصرحا بانه سيتم النظر بشكل ايجابي في اقتراح رئيس الصليب الأحمر الكونغولي من قبل المسؤولين الايرانيين، واعداد وثيقة ثنائية في هذا الخصوص.

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