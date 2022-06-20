اللواء سلامي: لن نسمح للعدو بالمساس بأمن بلادنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، قال خلال حفل ذكرى انشاء مقر "ثار الله" التابع للحرس الثوري، الذي اقيم بأمر سماحة القائد العام للقوات المسلحة الايرانية "الامام الخامنئي"، وتكريم عوائل الشهداء المنتسبين لهذا المقر، "ان العدو يدق على طبول الفتنة لاثارة البلبلة وتاجيج مشاعر المواطنين في ايران، لكننا نعلن باننا عازمون على خدمة الشعب والتمسك بروح التضحية والتفاني وسوف لن نسمح للعدو ان يمس امن البلاد".

ولفت القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، إلى ان العالم يشهد اليوم بوجود قاعدة مركزية رصينة وحافلة بالازدهار والبصيرة والتي تواصل المضي على نهج ستراتيجي مستديم لمواجه خندق الكفر والظلم؛ مؤكدا ان العدو بات يدرك بان هزائمه المتكررة ولاسيما داخل البلاد الاسلامية، تاتيه من هذه المنطقة.

واعتبر اللواء سلامي بان عاصمة الجمهورية الاسلامية طهران، مرسى السلام والاستقرار في البلاد، مضيفا ان هذه المدينة الصامدة بثقلها على الصعيد الدولي ودورها العالمي ورجالها الاذكياء والواعين، برهنت على انها استطاعت ان تجتاز الصعاب باقتدار وشموخ.

ودعا القائد العام للحرس الثوري، كافة الجهات والمسؤولين المعنيين بشؤون الامن في البلاد، على تكثيف الجهود والعمل المضاعف من اجل توفير السلام والامن والاستقرار للمواطنين.

وأردف: "يجب ان نتبع في هذا السيا) تعليمات قائد الثورة الاسلامية ونحقق تطلعاته، مبينا ان الشعب الايراني يعلم بان سماحته لايريد لهذا المجتمع الا السعادة والازدهار والامن والاستقلال والحرية والكرامة".

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