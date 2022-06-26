ماذا دار بين مصطفى الكاظمي ومحمد بن سلمان خلال لقائهما مساء يوم أمس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية عبر "تويتر" إن الكاظمي التقى ابن سلمان "في مستهل زيارته الرسمية إلى المملكة التي وصلها في وقت سابق أمس السبت".

وأضافت أنه "جرى خلال اللقاء التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تطويرها وبما يحقق مصالح شعبي البلدين الشقيقين، كذلك ناقش الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وجهود ترسيخ السلام والتهدئة في المنطقة".

وتابعت أن اللقاء "شهد التأكيد على تدعيم التكامل الاقتصادي، والتعاون البيني بما يعزز التنمية المستدامة في المنطقة، ويقوي الجهود الثنائية لمواجهة الأزمات الإقتصادية".

ولفتت إلى أن الطرفين أكدا على "الدور البارز للعراق في تقريب وجهات النظر في المنطقة، والدفع بجهود التهدئة والحوارات البناءة إلى الأمام".

ووصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى جدة مساء السبت، حيث استقبله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

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