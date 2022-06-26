رئيس الوزراء العراقي يصل الى طهران على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى طهران مساء اليوم (الأحد) على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى للقاء مسؤولي بلادنا وكان في استقباله وزير الطاقة علي أكبر محرابيان .

ومن المقرر ان يلتقي الكاظمي الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ليبحث معه العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية.

وجدير بالذكر انه زار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السعودية مساء السبت، حيث استقبله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وجرى خلال اللقاء التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تطويرها وبما يحقق مصالح شعبي البلدين، كذلك ناقش الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وجهود ترسيخ السلام والتهدئة في المنطقة.

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