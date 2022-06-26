إيران اليوم مركز ثقل المقاومة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، اللواء حسين سلامي، أشار يوم الاحد، في حديثه خلال مراسم تقديم القائد الجديد وتكريم القائد السابق لفرقة "ولي امر" للحمايات والتي حضرها العميد التعبوي محمد شيرازي رئيس المكتب العسكري للقائد الاعلى للقوات المسلحة وجمع من قادة ومسؤولي الحرس الثوري، الى أهمية موضوع الامامة في الاسلام باعتبارها نعمة جارية وهبة إلهية تمثل امتدادا لرسالة الانبياء، والتي تبلجت وجرت بنورها على الامة الاسلامية ببزوغ شمس الثورة الاسلامية المشرقة.

ووضح سلامي ان الامام هو تجسيد عيني للإسلام في كيان إنساني، ومضيفا أن نائب الامام اليوم هو تجلٍ لنور الامامة في كيان إنساني استقر في النقطة المركزية لحركة جهادية عالمية واسعة، ومن هذه النقطة المركزية تفيض الحكمة والمعرفة لتلهم العالم الاسلامي وفي أفق أوسع البشرية جمعاء.

وأشار اللواء سلامي إلى أن روح الجهاد وجبهة محاربة المستكبرين تنطلق من نقطة الامامة وقيادة الثورة الاسلامية، ثم تجري الى كيان الامة الاسلامية بل الى المجتمع الانساني، قائلاً: "ان ايران اليوم هي مركز ثقل المقاومة الاسلامية، وأن قائد الثورة المعظم يمثل عمود هذه المقاومة في مواجهة الاستكبار".

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