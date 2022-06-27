باقري يتوجه إلى قطر غداً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، قد أعلن اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفي، إن المفاوضات بشأن رفع العقوبات ستجري قريباً في إحدى دول الخليج الفارسي.

وقال خطيب زاده: إن المفاوضات بشأن رفع العقوبات بين إيران وأمريكا ستجرى بشكل غير مباشر هذا الأسبوع في إحدى دول الخليج الفارسي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن توقيت ومكان المفاوضات حول العقوبات محدد تقريباً. سيتم اتخاذ القرارات النهائية خلال الساعات القليلة القادمة، منوها الى ان المفاوضات القادمة هي فقط حول القضايا الخلافية في مجال رفع العقوبات.

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