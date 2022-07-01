حجة الإسلام أبو ترابي فرد: منطقة الشرق الأوسط خرجت عن سيطرة أمريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال خطيب صلاة الجمعة في طهران حجة الاسلام ابو ترابي فرد في حقيقة البعض يشيرون إلى تشكيل حلف شمال الأطلسي العسكري لمنطقة جنوب غرب آسيا، لأنهم يشهدون تنامي قوة الأمة الإسلامية.

وأضاف: "منطقة الشرق الأوسط خرجت من سيطرة الولايات المتحدة الامريكية وهي حاليا تقع في سيطرة الدول الإسلامية القوية والمولعة بالقرآن الكريم".

وأكد خطيب صلاة الجمعة في طهران: أن حلف الناتو العسكري للمرتزقة الأمريكيين حاليا لديه أقل تأثير في مواجهة الحركة الاستبدادية لدول المنطقة من ذي قبل.

ونوه ابو ترابي فرد أن إرادة الشعوب اليمنية والفلسطينية واللبنانية والعراقية وباقي الأمم الإسلامية تقرر مصیر هذه المنطقة وتحدد المسار الصحيح، ولا تلعب الولایات المتحدة الامریکیة دورا فيه.

وتابع القول أن المقاومين الفلسطينيین الأبطال هم الذین ینتصرون في ساحة المعركة على الاعداء.

وأضاف ان عامي 1981 و 1982 كانا صعبا على الشعب الإيراني بسبب مواجهة الأعداء الداخليين والغطرسة الخارجية.

وأشار الی استشهاد آية الله بهشتي في 28 حزيران/يونيو عام 1981 مع 72 من رجال الثورة الاسلامية في حادث تفجير مقر الحزب الجمهوري الاسلامي بطهران من قبل زمرة المنافقين الارهابية و محاولة اغتیال قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي قائلا: ان الامام الخميني (ره) عبر عن حزنه في استشهاد هؤلاء الرجال والشخصيات العظماء الذين استخدموا كل قوتهم للدفاع عن الشعب الإيراني.

وأشار الی ذكرى قصف جيش نظام صدام خلال حربه المفروضة على إيران، مدينة سَرْدَشت الإيرانية بالقنابل الكيمياوية وبدعم من أميركا وحلفائها، في 28 يونيو 1987 وقال: تعرضت هذه المدينة لقصف كيمیاوي واستشهد إخوتنا وأخواتنا من اهل السنة في محافظة كردستان ( غرب البلاد) وفقد الآلاف من شعبنا المظلوم بهذه المدینة أرواحهم.

وصرح ان الشعب الإيراني حقق انتصارات كبيرة من خلال هذه الأحداث الصعبة، مؤکدا ان الأحداث لم تضعف شعبنا فحسب، بل لعبت دورًا مهمًا في صمود الشعب الايراني.

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